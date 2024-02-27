LGS ve YKS denemesinde dereceye giren öğrencilere başarı belgesi

Elbistan’da, toplam 4 bin 600 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı LGS ve YKS deneme sınavında dereceye girenlere Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin tarafından başarı belgesi verildi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, ‘Eğitimde Başarıyı Artırma (EBAP)’ projesi çerçevesinde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan tüm ortaokul 8.ve lise 12.sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği LGS-YKS için prova niteliğindeki sınavın sonuçları belli oldu. Eş zamanlı gerçekleştirilen 2 ayrı deneme sınavına 2 bin 200 8.sınıf öğrencisi ve 2 bin 400 de 12.sınıf öğrencisi katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılan LGS deneme sınavında Elbistan Bahçeşehir Koleji öğrencisi Ayşenur Kutupoğlu birinci, Elbistan Ortaokulu öğrencisi Cuma Semih Baltacı ikinci ve Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu öğrencisi Emir Selim Çiçek de üçüncü oldu.

YKS deneme sınavında ise, Elbistan Fen Lisesi Öğrencileri Büşra Kılınç birinci, Hasan Buğday ikinci ve Hasan Emre Bozkurt’ta üçüncü oldu.

Elbistan LGS deneme sınavında Elbistan Bahçeşehir Koleji Öğrencisi Ayşenur Kutupoğlu birinci, Şeker Ortaokulu öğrencisi Sami Vahapoğlu ikinci, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu öğrencisi Ronay Gmk de üçüncü oldu.

Elbistan YKS deneme sınavında da Elbistan Fen Lisesi öğrencileri Hasan Emre Bozkurt birinci, Emine Kübra Vizir ikinci ve Zekiye Arslan da üçüncü oldu.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, her iki sınavda da dereceye giren öğrencileri ve okul idarecilerini makamında ağırladı. Çetin, tebrik ettiği öğrencilere başarı belgesi verdi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, deneme sınavlarının, öğrencilerin kendilerini test etmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Çetin, eğitim-öğretim döneminin 2.yarısında da son prova niteliğinde 2 sınav daha yapacaklarını belirtti.