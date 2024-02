Başarı Kurs Merkezi, avantajlı erken kayıt dönemini başlattı

Elbistan Başarı Kurs Merkezi Müdürü İbrahim Dağdeviren, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için erken kayıt dönemini başlattıklarını söyledi.

Elbistan’da, Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Caddesi Şehristan Konutları altı (Şahintepesinde) faaliyet gösteren Başarı Kurs Merkezi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına başladı. Başarı Kurs Merkezi Müdürü İbrahim Dağdeviren, eğitim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2024-2025 yılı eğitim-öğretim yılı için erken kayıt dönemi başlattıklarını ifade eden Dağdeviren, “TYT, AYT ve ara sınıflar için avantajlı erken kayıt dönemimiz bugün itibariyle başladı” dedi.

Yeni eğitim dönemine bir adım önde başlamak isteyenleri Başarı Kurs Merkezi’ne beklediklerini vurgulayan Dağdeviren, şöyle konuştu:

“Çok kısa zamanda, tavizsiz disiplini, güçlü kadrosu, kaliteli dokümanları ve eğitim anlayışıyla Elbistan’ımızda ses getiren ve tercih edilen bir kurum olduk. Bundan dolayı öğrencilerimize ve velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kurum olarak; alanında profesyonel öğretmen kadrosu, kaliteli yayın desteği, etkin psikolojik danışman ve rehberlik hizmeti, 10-15 kişilik VIP sınıflar, birebir soru çözümleri, klimalı ferah ve sessiz çalışma salonu, kişiye özel masa ve anahtarlı dolap, her ay düzenli sabah 09.30’dan akşam 21.30’a kadar çalışma kampları, her cumartesi günü TYT, her pazar günü AYT denemesi ve Türkiye geneli denemelerle gerçek bir sınav deneyimi sunuyoruz. Ayrıca tavizsiz disiplin anlayışı ile her seviyeye hitap eden huzurlu ve güler yüzlü bir eğitim sistemi ile öğrencilerimizin yanındayız.

Avantajlı erken kayıtlardan yaralanan öğrenciler için temmuzda başlayacak olan yaz kursumuz ücretsizdir. Elbistanlı gençlerimizi hayallerindeki üniversite ya da bölümlere göndermek için tecrübeli kadromuz her seviye öğrenciye hitap eden eğitim sistemi ve dokümanlarımız hazır. Gençlerimizi hayallerine kavuşturmak için tüm enerjimizle çalışmaktayız. Tüm Elbistanlı gençlerimizi ve velilerimizi, Başarı ailesine katılmaya davet ediyorum.”

‘Siz de başarı’lı olmak için geç kalmayın’ diyen Dağdeviren, “Erken kayıt dönemi hakkında detaylı bilgi almak isteyen velilerimiz; 0534 823 11 57 - 0552 404 54 22 numaralı telefonları arayabilirler” hatırlatmasında bulundu.