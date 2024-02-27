Diyarcan Et Lokantası, 1 Mart itibariyle kapılarını yeniden açıyor

Elbistan’da 34 yıldır toplu yemekçilik ve düğün salonu sektöründe yer alan Bülent Taşar’ın işletmeciliğini yaptığı Diyarcan Et Lokantası, deprem sonrasında ara vermek zorunda kaldığı hizmetlerine yeniden başlıyor.

250 kişilik kapasitesi ile sabah 07.00’den gece 24.00’e kadar usta ellerin hazırladığı birbirinden lezzetli kebap, pide, ızgara, çorba çeşitleri ve kahvaltı tabağı, alkollü-alkolsüz içecekleri ile her damak zevkine uygun geniş menü yelpazesi sunuyor.

34 yıllık deneyimli usta Bülent Taşar, Elbistan ve bölge halkı ile buluşturduğu Diyarcan Et Lokantası’nın, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketi sonrasında çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Taşar, “1 yıl önce yaşadığımız depremde, lokantamız ve düğün salonumuz, hemşerilerimizin sığındığı güvenli bir liman oldu. İşletmemize sığınan hemşerilerimize, elimizden geldiğince yardımcı olmaya, yaralarını sarmaya çalıştık. O zor günleri, bir nebze olsun atlattık. Lokantamız da, deprem süreci nedeniyle kapalı kalmıştı. Lezzet yolculuğuna kaldığımız yerden devam etmek için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 1 Mart itibariyle de kalite ve lezzetten ödün vermeyen anlayışla bölge halkının hizmetine başlayacağız” dedi.

Taşar, “Damaklara hitap eden zengin menümüz ile birçok lezzeti lokantamızda bulabilirsiniz. Izgara ve pidenin yanında çorba seçenekleri ile kahvaltı çeşitlerimiz bulunmaktadır. Alkollü-alkolsüz içecek seçeneklerimiz de lokantamızda yer almaktadır. Tüm bölge halkını, maharetli ustalarımızın hazırladığı yemeklerimizi denemeye davet ediyoruz. Kahvaltı tabağı ile serpme kahvaltı seçeneği ile de güne güzel bir başlangıç yapmak isteyenlerin yanındayız. Sabah 07.00 itibariyle kapılarımızı sizi lezzet yolculuğuna çıkarmak için açıyor ve saat 24.00’e kadar da hizmetimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplu yemek organizasyonları için de sipariş kabul ettiklerini dile getiren Taşar, “Düğün, nişan, sünnet, cenaze ve davet gibi organizasyonlar için bizlere ulaşmanız yeterli. Rezervasyon ve sipariş için 0344 415 1554 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Cumhuriyet Mahallesi Diyarcan Caddesi’ndeki lokantamıza tüm Elbistan ve bölge halkını bekliyoruz” şeklinde konuştu.