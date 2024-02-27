Açlık sınırı 19 bin TL'ye dayandı

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 973 TL'ye yükselirken yoksulluk sınırı ise 52 bin lirayı aştı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Açlık-Yoksulluk Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, açlık sınırı şubatta bir önceki aya göre 1.531 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 349 liralık artışta 33 bin 402 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 3 bin 880 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 8 bin 714 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 15 bin 98 lira ve yoksulluk sınırı ise 23 bin 812 liralık artış kaydetti.

Şubatta, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini 'yoksunluk hissi duymadan' karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da 33 bin 402 liraya kadar tırmandı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı da 18 bin 973 TL’ye yükseldi.

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Şubatta 3 bin 880 lira daha artarak 52 bin 375 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında yılın ilk iki ayındaki artış ise 5 bin 538 lira oldu. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 23 bin 812 lira olarak gerçekleşti.