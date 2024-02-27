Trafik jandarmasından moral ve destek ziyareti

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, tekrar yürüyebilmesi için yardım kampanyası başlatılan Esat Arslan’a, moral ve destek ziyaretinde bulundu.

Esat Arslan, 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasında omuriliği zedelenerek dört duvar arasında yaşamak zorunda kalmıştı. 24 yaşındaki Arslan’ın, tekrar yürüyebilmesi amacıyla Elbistan Kaymakamlığı onaylı yardım kampanyası başlatılmıştı.

Kampanyanın bilgisini alan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri de, Arslan’ı, yaşadığı konteyner kentte ziyaret etti. Ziyarette, baba Süleyman Arslan ile yardım kampanyası sorumlusu Yusuf Kurnaz da yer aldı.

Jandarma ekipleri, Arslan’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kampanya sürecinde de ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten trafik jandarması ekipleri, trafik kazalarına da dikkat çekti.

Esat Arslan da; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.