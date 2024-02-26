Afşin'de, deprem konutları şantiye sahasında çalıştığı inşaatın 6.katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Gerger Mahallesinde yapımı süren deprem konutları şantiye sahasında meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, 19 yaşındaki A.T. adlı işçi, inşaatın 6.katından düşerek ağır yaralandı. Talihsiz gencin yardımına mesai arkadaşları koştu. İhbar üzerine şantiyeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.T., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

A.T.'nin cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.