- Spor

Galatasaray evindeki kaybetmeme serisini 31 maça çıkardı

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 31 maça çıkardı.

Galatasaray evindeki kaybetmeme serisini 31 maça çıkardı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray Rams Park’ta Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen Cimbom bu müsabakanın ardından oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Okan Buruk’un öğrencileri, bu sezon ligde Rams Park’ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig’de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

26 Şub 2024 - 22:15 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL