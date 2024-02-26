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Suriye’den sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist MİT istihbaratı sonucu yakalandı

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Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist Cudi kod adlı Hüda El Tuma, Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) bilgileri doğrultusunda yakalandı.

Suriye’den sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist MİT istihbaratı sonucu yakalandı mask
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Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist Cudi kod adlı Hüda El Tuma, MİT’in istihbaratı sonucu yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Barış Pınarı Harekatı Alanı’nda yer alan Mebruke’den Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışan Hüda El Tuma, MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı SMO/Askeri Polisi tarafından yakalandı. Kadın terörist, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi.

Hüda El Tuma adlı teröristin, 2019 yılında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye katıldığı, Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi’de eğitimler aldığı, Haseke’de faaliyet gösterdiği öğrenildi.

26 Şub 2024 - 19:21 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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