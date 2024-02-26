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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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Elbistan’da, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan çocuk, yaralandı. Kaza, Hacı Esat Efendi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi...

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı mask
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Elbistan’da, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan çocuk, yaralandı.

Kaza, Hacı Esat Efendi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen 46 D 4461 plakalı otomobil, caddenin karşısına geçmek için yola çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta düşen talihsiz çocuk yaralandı. Yaralı çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

26 Şub 2024 - 16:50 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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