Binlerce çiftçinin elektrik faturası derdi bitiyor

Elbistan’da yaklaşık 40 bin dönüm arazinin sulandığı Kalealtı Sulaması’na Adatepe Barajı’ndan cazibeyle su aktaracak proje için 150 milyon lira kaynak aktarıldı.

Kalealtı Sulama Birliği, geçtiğimiz yıllarda Göksun Sulama Birliği bünyesine alınmıştı. Pompa istasyonundaki revizyon işlemlerinin de tamamlanması ile birlikte, Ceyhan Nehri’nden alınan su, 8 yıl sonra topraklara verilmişti. Binlerce çiftçi, yaklaşık 40 bin dönüm araziyi suya kavuşturan sistemin aktif olmasına sevinse de sulama fiyatlarının yüksekliği bellerini bükmüştü. Elektrik maliyetini sıfırlamak için, Adatepe Barajı’nın ana kanalından cazibeyle su aktarılması amacıyla proje başlatılmıştı. Adatepe Barajı’ndan Kabaağaç Mahallesi yamacından geçen ana boru hattını, Göksun Sulama Birliği’ne bağlayacak projeyle ilgili olarak açıklama yapan TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, Kalealtı ve Cela-İğde Sulaması’nın Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 yılı yatırım programına alındığını söyledi.

Projenin 150 milyon TL yatırım bedeli olduğunu dile getiren Kirişçi, “Adatepe Projesi kapsamına alınarak çiftçimizi elektrik maliyetinden kurtaracak 150 milyon TL’lik Kalealtı ve Cela-İğde Sulaması ile 35 milyon TL’lik Taşkın Koruma Projesini hayata geçireceğiz” dedi.