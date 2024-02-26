Yeniden Refah Partisi Elbistan seçim irtibat ofisi açıldı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran’ın çalışmaları çerçevesinde kullanacağı seçim irtibat ofisi, törenle açıldı.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammed Aydoğar, çevre ilçelerin belediye başkan adayları, ilçe başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı seçim irtibat ofisinin açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Meclis Üyesi adaylarının tanıtımı yapıldı. Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran da, sahneye çıkarak meclis üyesi adayları ile birlikte partilileri selamladı.

İlçe başkan ve diğer ilçelerin belediye başkan adaylarının selamlama konuşmasının ardından alkışlarla sahneye davet edilen Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, projelerini ve şehrin gelecek vizyonunu anlattı.

Elbistan’da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına vurgu yapan Ceran, “Burada, Elbistan’a bir yiğit seçiyorsunuz. Haksızlığa dur diyecek bir yiğit seçiyorsunuz. Elbistan’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bize oy vermezseniz size hizmet gelmez diyorlar. 22 yıldır ben de dahil oy verdik; hangi dediğimiz oldu? Hangi hizmeti aldık? Bize Elbistan’ın değerlerine, parasına sahip olacak, sizinle birlikte yol yürüyecek bir yiğit gerek. Birisini getirdiler memlekete şimdi pamuklu şeker oldu.

Ben, kimseyle kavga etmeyeceğim. Hak ve hakikat yolunda sizlere hizmet için gece gündüz çalışacağım. Size söz. Biz, Allah’tan başka kimseden korkmayacağız. Şehre irade koyacağız. Şehrimizin önünü açacağız. Başkasında bu irade yok. Memleketimiz için hasbi düşünüyor ve sorunlarını biliyoruz. Memleket popülist siyasetten bıktı. Diğerleri, ekmek bedava, et 195 lira, tekstil fabrikası açtık diye konuşuyorlar. Hanginiz bedava ekmek, 195 liraya ekmek aldı? Sizleri uyutuyorlar. Biz, bastığımız sokakların derdini biliyoruz. Memleket yıkılmış. Bir çivi çakıldı mı? İnsanları konteynere mahkum ettiler. Hangi imarı çıkarttınız, hangi rezerv alanı getirdiniz?” dedi.

1 Nisan sabahında Elbistan Belediyesi’nde temiz bir sayfa açacaklarını vurgulayan Ceran, şöyle devam etti:

“Memleketimizin kaybedecek bir dakikası yok. Arkadaşlarımla birlikte bize yetki verirseniz, 1 Nisan sabahı İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş getirtip Elbistan Belediyesi’nde temiz bir sayfa açacağız. 2-3 ay tebrik kabul etmeyeceğiz. Biz öncelikle bir beton santrali kuracağız. Kum ocağını, taş ocağını faaliyete geçireceğiz. Şuan atıl duruyor. Herkes istediği gibi fiyat belirlemeyecek. Fakir fukarayı zengine soydurmayacağız. Belediyede bir tane mühendis, 100 tane de zabıta var. Bu memlekette zabıta mı çok olacak teknik ekip mi çok olacak. Belediyeyi şakır şakır çalıştıracağız.

Elbistan’ın gelecek 100 yılını planlayacağız. Şehirdeki belirsizliği ve güvensizliği kaldırıp yatırımcıyı çekeceğiz. Her şey saat gibi tıkır tıkır çalışacak. Ruhsatınız 15 günde elinize teslim edilecek. Tekrar böyle bir yaşamamak için en kötüsüne hazırlıklı olacağız. Elbistan’da 10 büyüklüğünde deprem olsa etkilenmeyecek konutlar yaptıracağız. Belediyede kimseyi yatarken görmeyecekseniz. Hepsi sahada olacak ve çalışacak. Burası arpalık değil.

Elbistan’ımızın kaynaklarını kenelere yedirtmeyeceğiz. Elbistan’ın kaynaklarına sahip çıkacağız. Bizim dönemimizde asla rant olmayacak. Rantçıların belası olacağız. Memleketimizdeki sahipsiz vatandaşlarımıza ayda 2 bin lira para vereceğiz. Elbistan’ın bütün değerlerine sahip çıkacağız.”

Doğan Mahallesi’ndeki atıl durumda bulunan 1200 konutluk sitenin tadilatını yapıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarına değinen Ceran, “Elbistan’ımızın kanayan yarası olan uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Gençlerimizi rehabilitasyon merkezleri ile kurtaracağız. Gençlerimize kıyamayız. İşyeri açacak hanım kardeşlerimize 100 bin lira destek vereceğiz. Halk ekmeğin kapasitesini arttıracağız. Kent meydanları, otoparklar, kreşler, düğün salonları yapacağız. Bu belediye başkanı geldi düğün salonunu yıktı. Sen bu milletin başına bela mısın? Bu halkımız Allah’ın izniyle 31 Mart’ta gereğini yapacak.

Halkımızı konteynere mahkum ettiler. Doğan Mahallesi’nde 1200 dairelik site var. Biz göreve gelirsek bu konutların tadilatını yapıp parası olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza bedava dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın il olmasıyla ilgili de konuşan Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, “Bizi il yapın dedik azarladılar. Gidin dediler. Kimse bize gidin diyemez. Bu şehrin sahipleri biziz. Artık kararımızı kendimiz vermek istiyoruz. Darlıktan bolluğa çıkmak ve ayağımızdaki prangaları söküp atmak istiyoruz. Başkanlığıma sebep de olsa Elbistan’ın il olması için mücadele vereceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.

Programın son konuşmasını ise Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammed Aydoğar yaptı.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi Elbistan seçim irtibat ofisinin açılışı gerçekleştirildi.