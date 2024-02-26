Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilciliği’ne Mustafa Özaktürk seçildi

Göksun Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Mustafa Özaktürk, Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilciliği görevine seçildi.

Kahramanmaraş 2024-2025 İl Av Komisyonu toplantısı, Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelindeki avlanma limitleri ve ava açık-kapalı sahalar belirlendi. Toplantıda ayrıca, Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilciliği seçimleri de yapıldı. Seçim sonucunda Göksun Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Mustafa Özaktürk, Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilciliği’ne seçilen isim oldu.

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, Özaktürk’ü tebrik ederek, “Alınan bu kararlar avcı camiamıza hayırlara vesile olsun. Özaktürk’ün avcı camiamızı en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yoktur. Bu süreçte ve bundan sonraki süreçte desteklerimizi açıkça beyan ederiz” dedi.

Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi Mustafa Özaktürk de, İl Av Komisyonu toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Özaktürk, “Avına izin verilen av hayvanlarının, avcı başına bir av günü içerisinde 10 bıldırcın, 3 üveyik, çil keklik ve kum kekliği 2, yaban tavşanı 1, yaban domuzu 3 olarak belirlenmiştir. İl Av Komisyonumuzca ava yasaklanan avlak bulunmamakla birlikte, Şar Dağı Devlet Avlağı Kınalı Keklik Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası, Salavan Dağı Kınalı Keklik Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası, Büyüktatlar Kınalı Keklik Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası ve Nurhak Anadolu Yaban Koyunu Yerleştirme Sahası ava kapalı olacaktır. Alınan kararlar, tüm avcı camiamız için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.