Göksunlu güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Göksunlu güreşçi Bilal İnce, Afyon’da düzenlenen Ahmet Ak U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Afyon’da, Prof. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda düzenlenen Ahmet Ak U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Göksun Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Bilal İnce, 60 kiloda mindere çıktı. Rakiplerine minderde şans tanımayan İnce, Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Başarılı güreşçi, bu sonuçla Milli Takım kadrosuna girerek Avrupa Güreş Şampiyonası’na gitmek için seçmelere katılma hakkı kazandı.

Göksun Güreş Eğitim Merkezi Güreş Hocası Hamit Kırlar, sporcusunun bu büyük başarısından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Bundan sonraki süreçte de Avrupa şampiyonluğu için mücadele edeceklerini belirten Kırlar, “Şanlı bayrağımızı Avrupa arenasında göndere çekmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sporcum, öğrencim Bilal İnce’yi tebrik ediyorum” dedi.