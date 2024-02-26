AK Parti adayı Mercan, muhtarlarla buluştu

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Elbistan’ın tüm mahallelerine eşit ve adil şekilde hizmet edeceklerini vurgulayan Mercan, “Her zaman yan yana ve omuz omuza olacağız” dedi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, Elbistan’ın geleceğine dair plan ve projelerini anlatmak, muhtarların da beklenti ve taleplerini öğrenmek amacıyla toplantı düzenledi.

Programın açılış konuşmasını AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı yaptı.

Başkan Bölükbaşı, seçim sürecinde kentin tüm kılcal damarlarına değinmeye çalıştıklarını söyledi.

Muhtarlığın önemine değinen Bölükbaşı, “Muhtarlar, tamamen toplumun bir özetidir. Seçim sürecinde de muhtarlarımızdan destek istiyoruz. Bunu, Elbistan adına istiyoruz. Şuan ciddi bir memleket meselesi var. Depremi yaşadık. Şuan 500 yılda gelen bir depremin akabinde memleketi topyekun ayağa kaldırmamız gerekiyor. Burada da hepimize görev düşüyor. Bu şuurla ilerlemeliyiz. Olaya memleket meselesi olarak yaklaşacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan da; ‘Payitaht şehir Elbistan’ımızı yeniden imar, inşa ve ihya edeceğiz’ diyerek, “Elbistan’ımızda her alanda hizmet çıtasını yükseltmek adına yanınızda olacağız. Bizim ayrılığa, gayrılığa tahammülümüz yok. 93 mahallesi ile bir ve bütünüz. Pozitif ayrımcılığı, ihtiyaç olan yerde yaparım. İnşallah, yeni bir hizmet yolculuğunu hep birlikte başlatacağız” şeklinde konuştu.

Her bir muhtarın, kendi mahallesinin derdiyle dertlenmeyi kutsi bir görev olarak gördüğünü hatırlatan Mercan, “Biz de sizler gibi Elbistan’ın derdini kendi derdimiz gibi görüp ayırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kuşatarak, kucaklayarak, hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi hep birlikte ortaya koyacağız. Sizlerle de her daim yan yana omuz omuza olacağız. Elbistan’ın, herkesin yaşamak istediği bir ilçe olması için birlikte çalışacağız. Muhtarlarımızı merkeze alıp, hangi hizmete ya da yatırıma ihtiyaç varsa orada Elbistan Belediyesi’ni göreceksiniz. Elbistan Belediyesi ve muhtarlıklar arasında bir koordinasyon merkezi oluşturup talepleri de sorunları da bu merkez üzerinden yönlendireceğiz. Belediyemizi kurumsal bir kimlikle buluşturalım. Böylece sorunlara hızlı ve kesin çözümler getirirken vatandaş odaklı bir yönetimi de hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Belediye başkanı olarak şehrin sadece 5 yılını yönetmeyeceğini, Elbistan’ın geleceğini inşa edeceğini vurgulayan Mercan, sözlerini, “Bir kez daha partime ve bana güvenin. Eksikliklerimizi tamamlayacağız. Bu süreci beraber yürütelim. Kentsel dönüşüme hız verelim. Yollarımızı yapalım. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” cümleleri ile tamamladı.

Konuşmaların ardından muhtarlar da söz alarak mahalleleri ile ilgili sorun ve talepleri dile getirdi.