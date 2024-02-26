PFDK’dan, Galatasaraylı futbolcu Icardi’ye 1 maç men cezası

TFF’nin sitesinden PFDK kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray sporcusu Mauro Emanuel Icardi’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 19.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.