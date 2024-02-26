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PFDK’dan, Galatasaraylı futbolcu Icardi’ye 1 maç men cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’ye, MKE Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

PFDK’dan, Galatasaraylı futbolcu Icardi’ye 1 maç men cezası mask
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TFF’nin sitesinden PFDK kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray sporcusu Mauro Emanuel Icardi’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 19.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

26 Şub 2024 - 13:18 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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