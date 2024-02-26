Bağımsız meclis üyesi adayı Kadir Küçük: “Sözümüz de duruşumuz da Elbistan olacak”

Elbistan Bağımsız Belediye Meclis Üyesi adayı Kadir Küçük, seçilmesi halinde hakkın ve halkın savunuculuğunu yapacağının altını çizerek, “Sözümüz de duruşumuz da Elbistan olacak” dedi.

Elbistan’ın, ezberleri bozarak yönetimde yeni bir soluğa ihtiyacı olduğunu belirten Küçük, “Şehrimizin geleceği, partilerin prangasına mahkum olmayacak” ifadesini kullandı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Elbistan Bağımsız Belediye Meclis Üyesi adayı olarak yola çıkan iş insanı Kadir Küçük, çalışmalarına devam ediyor.

Belediye meclislerinin, şehirlerin ortak idaresini yansıtan demokratik bir platform olması gerektiğini hatırlatan Küçük, bu doğrultu da halkın ihtiyaçlarını öncelikleyen, yenilikçi ve şeffaf bir anlayışı temsil edeceğini vurguladı.

‘Halkın sözünden başka söz söylemeyeceğiz’ diyen Küçük, şöyle devam etti:

“6 Şubat 2023’te yaşadığımız deprem, şehrimiz için yeni şeyler söylemenin gerektiğini acı bir şekilde gösterdi. Bu düşünceden hareketle Elbistan’ımızın yaralarının sarılmasında daha aktif rol üstlenmek için sadece elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya karar verdik. Elbistan’ın geleceğine dair kararların alındığı belediye meclisinde partilerin değil halkın sözünü duyurmak için bu yola baş koştuk. Derdimiz makam ya da koltuk değil. Halkımıza alternatifsiz olmadıklarını göstermek istiyoruz. Elbistan’ın derdiyle dertlenen, güçlü ve etkili bir ses olsun isteyenlerin adayıyız. Ortak aklın savunucusu olarak Hakk’ı tutup kaldırarak haksızlığa da ‘dur’ diyeceğiz.”

Aldığı her oyun hakkını vereceğini ifade eden Elbistan Bağımsız Belediye Meclis Üyesi adayı Kadir Küçük, “Elbistan’ımızın kaybedecek dakikası bile kalmadı. 31 Mart’tan sonra alınacak her kararın, insanlarımızın umudunu diri tutması ve geleceğini en güzel şekilde planlanmasına hizmet etmesi gerekiyor. Bunun için de çok sesliliğin ve şehre dair tüm fikirlerin, görüşlerin tartışılabilmesi lazım. Biz de seçilmemiz halinde bunun öncülüğünü yapacağız. Şehrimizin, halkımızın bayraktarlığını üstlenip, ‘şehrül emin’ seçilecek kişinin yanlışına yanlış, doğrusuna doğru diyeceğiz. Halka rağmen yapılmak istenenlere, halkın parasının har vurup harman savrulmasına müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan büyük ilgi ve teveccüh gördüğünü dile getiren Küçük, “Seçmenimiz, şehrini kimin yöneteceğine karar verirken artık sorguluyor. Kararını da ince eleyip sık dokuyarak veriyor. Saha gezilerimizde ve ziyaretlerimizde de bunu net bir şekilde görüyoruz. Deprem sürecinde yaptığımız çalışmaları hatırlatıp, “O zor günde yanımızdaydın, attığın bu adımda da biz yanındayız’ diyerek bizleri bağrına basıyorlar. Bu gönül birlikteliği de heyecanımızı ve azmimizi arttırıyor. Elbistan sevdamız, mücadelemize ışık tutuyor. Halkımızın teveccühü de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İnşallah, gönül gönüle bu mücadelemizi başarıya ulaştıracağız” değerlendirmesinde bulundu.