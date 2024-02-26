Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı, Afşin’in yönetimine talip oldu

Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı 23 yaşındaki Çağatay Yurtsever, Zafer Partisi safından Afşin’in yönetimine talip oldu.

Yurtsever, köklü değişimin öncüsü olmak istediğini belirterek, “Afşin’de ‘Zafer’ zamanı geldi” diye konuştu.

Ziraat mühendisi olan ve aynı zamanda da Agro Elbistan Saf Hümik Asit firmasının genel müdürlüğünü yapan 23 yaşındaki Çağatay Yurtsever, Ümit Özdağ’ın genel başkanlığını üstlendiği Zafer Partisi’nin Afşin Belediye Başkan adayı oldu.

Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı olan Yurtsever, Afşin’in, modern ve çağdaş bir yapıya kavuşması için ayakları yere sağlam basan yenilikçi ve özgün projelerle seçmenin karşısına çıktığını söyledi.

Siyasette ve yönetimde gençlerin söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Yurtsever, seçmenin de alternatifsiz kalmayacağını dile getirdi.

Seçim çalışmaların aralıksız devam ettiğini, Afşin halkının dertlerini ve sorunlarını da bilerek bu zorlu göreve talip olduğunu anlatan Zafer Partisi Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever, “Afşin’imize gerçek belediyeciliği getirmek için ‘Zafer’ zamanı diyoruz. Güzel şehrimiz Afşin’in sosyal dokusu, yapısı ve kültürel mirasını koruyup geleceğe emin adımlarla yürüyen bir kent olması için biz varız. Seçmenimiz, yıllardır kalıplaşmış zihniyet ve siyaset anlayışlarına mahkum olmayacak. Biz, seçmene yenilik, köklü değişim vaat ediyoruz. Zafer Partisi bayrağının Afşin’de dalgalanmaya başlamasıyla birlikte her platformda güçlü belediyecilik sözü veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurtsever, “Seçmenin sağduyusuna güveniyoruz. Zafer Partisi’nin belediyecilik anlayışı, insanı merkeze alan; çözüm odaklı politikaları benimser. Biz de ‘Zafer Belediyeciliğini’ halkımıza anlatmak, gönüllerine girebilmek için 31 Mart’a kadar dur durak bilmeden sahada olacağız. Bu sürede de kapımız herkese açık olacak. Afşin’in çözülemeyecek sorunu olmadığına inanıyoruz. Sorunları, kararlılık ve azimle çözüme kavuşturmanın adresi de Zafer Partisi’dir. Eski ve klasik siyaseti değil yeniyi, yeniliği Afşin’le buluşturmak isteyen hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.