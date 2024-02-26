Göçüğün yaşandığı Bilfer Madencilik’e ait alan dron ile görüntülendi

Olay, sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan Bilfer Madencilik’e ait krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Göçük altında kalan Yunus Aygün isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, göçüğün meydana geldiği maden ocağı havadan görüntülendi.