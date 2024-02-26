- Eğitim & Kültür

YKS başvuruları bugün sona erecek

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları bugün 23.59'da sona erecek.

YKS başvuruları bugün sona erecek mask
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli gençler, YKS başvurularında bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir." hatırlatmasını yaptı.

Ersoy, adaylara, hazırlık sürecinde gösterdikleri gayretin neticesinde en başarılı sonuçları elde etmeleri temennisinde bulundu.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabiliyor.

# eğitim

26 Şub 2024 - 11:17 AA Ankara- Eğitim & Kültür

Mahreç  Anadolu Ajansı

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