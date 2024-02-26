Kentpark’tan ‘mutfak eşyası ve bulaşık makinesi tableti’ haftası

Her hafta bir ürün grubunda indirim kampanyası düzenleyen Kentpark AVM, 3 Mart tarihine kadar geçerli olacak kampanyada mutfak eşyası ve bulaşık makinesi tableti ürünlerinde Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerine özel indirim uygulayacak.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, “Yeni yılla birlikte her hafta farklı bir ürün grubunda indirimlerimiz oluyor. İndirim kampanyalarımıza ek ‘Bu hafta mutfak eşyası ve bulaşık makinesi tableti haftası’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. İnter Çelik, Akdeniz Çelik, Kahramanlar Çelik ve Redchef Çelik-Granit ve birçok marka mutfak eşyalarında kampanyamız olacak. Ayrıca bulaşık makinesi tabletlerinde de çok cazip fiyatlarımız olacak. 3 Mart tarihine kadar devam edecek indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 12-18 Şubat tarihleri arasında faydalanabilecek. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.