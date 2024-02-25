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Yerli üretim tam uçuş simülatörü 40 bin saat uçuş süresini tamamladı

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Hava Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş. (HAVELSAN) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen tam uçuş simülatörü, 40 bin saatlik uçuş süresini tamamladı.

Yerli üretim tam uçuş simülatörü 40 bin saat uçuş süresini tamamladı mask
Yerli üretim tam uçuş simülatörü 40 bin saat uçuş süresini tamamladı
Yerli üretim tam uçuş simülatörü 40 bin saat uçuş süresini tamamladı
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu ilk tam uçuş simülatörü, 40 bin saati başarıyla tamamladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ilk uçuş simülatörü olma özelliğini taşıyan ve tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen ’CN-235 uçağı tam uçuş simülatörü’nde 40 bin saatlik uçuş süresi aşıldı. HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve 24 Kasım 2006’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan uçuş simülatörü, dünyada sadece iki ülkede yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

25 Şub 2024 - 23:23 İHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  İha

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