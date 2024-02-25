Belediye başkanı rakibinin nikah şahidi oldu

Demokrat Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Umut Özcan, düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Törende Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, rakibi olan Özcan’ın nikah şahidi oldu. Nikah töreninin ardından iki belediye başkan adayının sarılması ise davetlilerden alkış aldı.