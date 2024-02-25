CHP Kahramanmaraş adaylarını tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Kahramanmaraş'ta 31 Mart yerel seçimleri için gösterdiği belediye başkan adaylarının tanıtımı için program düzenlendi.

Büyük bir katılıma sahne olan aday tanıtım programına CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Saadet Partisi'nin Kahramanmaraş il ve ilçe yöneticileri ile CHP ilçe başkanları yerini aldı.

Programın açılış konuşmasını, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş yaptı.

Kahramanmaraş'ın sahipsiz bir kent olduğuna işaret eden Başkan Ateş, "Ama Kahramanmaraş'ın bir sahibi var. Kahramanmaraş'ın gerçek sahipleri bu salondalar. Havaalanına uçak indiremeyen bir iktidar ile karşı karşıyayız. Şuan Kahramanmaraş'ta gidecek bir hastane bile yok . 6 Şubat'ta yaralar sarılacak dediler ama bir yıl geçmesine rağmen vatandaşımız perişan halde. Adaletsizliğe mahkum edilen insanlar halen 21 metrekarelik konteynerlerde yaşıyor. Bu seçimi Allah'ın izniyle kazanacağız. Tüm ilçelerimiz ve büyükşehirde birbirinden değerli adaylarımız yola çıkma kararı verdik. Bu kentin talihini değiştirmeye kararlıyız" dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, seçim çalışmalarını daha da hızlandıracaklarını söyledi.

'Kahramanmaraş'ın makus talihini yıkacağız' diyen Öztunç, "Daha fazla çalışacağız ve hep birlikte koşturacağız. Değişim zamanı geldi. Artık aynı yalancılardan bıkmadınız mı? Bir değiştir artık. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin bu seçimde CHP'nin adaylarını destekleyeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından büyükşehir belediyesi ve İlçe belediye başkan adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı.

Program sonunda, adaylarla birlikte el ele tutuşan Öztunç ve parti yöneticileri beraberlik mesajı verdi.