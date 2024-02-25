Elbistan'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı.

Afrika'dan gelen sıcakların etkisiyle birlikte hava sıcaklığının 10 dereceyi geçmesinin ardından Elbistan'da badem ağaçları çiçek açmaya başladı.

Don olaylarına karşı daha hassas olduğu bilinen badem ağaçları, yalancı bahara aldanırken sıcak havanın etkili olmasıyla birlikte diğer meyve ağaçlarının da mevsiminden önce çiçek açmasından endişe ediliyor.

Mart ayındaki soğuklarla birlikte don olayının yaşanması durumunda ise ağaçlarda meyve kaybına yol açacağı düşünülüyor.