Kirişçi açıkladı: Nurhak, doğal gaza kavuşuyor

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Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, Nurhak ilçesinin doğal gaza kavuşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhur İttifakı Nurhak seçim irtibat ofisinin açılışı dolayısıyla Nurhak'a giden Kirişçi, vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi.

Kirişçi, programı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nurhak'a doğal gaz yatırımının 2024 yılı yatırım programına alındığını belirtti.

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, "İlçe seçim büromuzun açılışında hemşehrilerimizin büyük coşkusu eşliğinde Nurhak doğalgaz yatırımının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yatırım programına alınmasının müjdesini verdik" dedi.