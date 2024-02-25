Güzel hava “kışı” unutturdu

Son yılların en kurak kışını yaşayan Malatya’da, yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek parklara akın etti. Kimi ailelerinin çocukları ile yakan top oynadığı, kimlerinin ise piknik yaptığı kentte, kayısı üreticileri ise 13 derecelerde seyreden hava sıcaklığının endişe verici olduğunu söyledi.

Güzel havayı fırsat bilerek Sümer Park’a geldiklerini aktaran Mesut Kanber, deprem nedeniyle kentte ziyaret edecekleri fazla alan bulunmadığını kaydederek, depremin izlerinin silinmesi için başlatılan çalışmaların ise sürdüğünü yaz aylarına doğru her şeyin daha güzel olmasını beklediklerini belirtti.