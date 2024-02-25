- Çevre

Güzel hava “kışı” unutturdu

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Malatyalılar güneşli havanın tadını çıkarmak için kendisini dışarı attı. Hava sıcaklığının 13 dereceler seyrettiği kentte kayısı üreticileri ise endişeli.

Güzel hava “kışı” unutturdu mask
Güzel hava “kışı” unutturdu
Güzel hava “kışı” unutturdu
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Son yılların en kurak kışını yaşayan Malatya’da, yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek parklara akın etti. Kimi ailelerinin çocukları ile yakan top oynadığı, kimlerinin ise piknik yaptığı kentte, kayısı üreticileri ise 13 derecelerde seyreden hava sıcaklığının endişe verici olduğunu söyledi.

Güzel havayı fırsat bilerek Sümer Park’a geldiklerini aktaran Mesut Kanber, deprem nedeniyle kentte ziyaret edecekleri fazla alan bulunmadığını kaydederek, depremin izlerinin silinmesi için başlatılan çalışmaların ise sürdüğünü yaz aylarına doğru her şeyin daha güzel olmasını beklediklerini belirtti.

25 Şub 2024 - 15:43 İHA Malatya- Çevre

Mahreç  İha

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