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Kızılay kan alma aracı Elbistan'da

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Türk Kızılay kan alma aracı, 28 Şubat'a kadar Elbistan'da kan bağışlarını kabul edecek. Türk Kızılay, 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganı ile ülke g...

Kızılay kan alma aracı Elbistan'da mask
Kızılay kan alma aracı Elbistan'da
Kızılay kan alma aracı Elbistan'da
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Türk Kızılay kan alma aracı, 28 Şubat'a kadar Elbistan'da kan bağışlarını kabul edecek.

Türk Kızılay, 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganı ile ülke genelinde kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay, bu çerçevede, kampanyaya Elbistan halkının da desteğini almak için kan alma aracını 4 gün boyunca kente konuşlandırdı.

Türk Kızılay kan alma aracı, Hulusi Efendi Bulvarı'nda eski Ziraat Bankasının olduğu alanda bağışları kabul edecek. Kızılay kan alma aracı, 28 Şubat günü akşam saatlerine kadar bağışları kabul edecek.

25 Şub 2024 - 15:33 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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