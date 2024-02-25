İsrail, Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi, Han Yunus ve Beyt Lahiya olmak üzere farklı noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze kent merkezi ile es-Sabra Mahallesi ve Han Yunus'un batı kesimine düzenlediği yoğun saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) ile Gazze kent merkezinin doğusundaki eş-Şaaf bölgesinde bulunan evlere düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin güneyindeki Ez-Zeytun mahallesinde şiddetli çatışmalar yaşandı ve patlamalar duyuldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir evin bombalanması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'na ise gece boyunca hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.