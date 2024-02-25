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5,3 milyon kamu görevlisi ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge talebi

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Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 5,3 milyon kamu görevlisi ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda bir an önce adım atılmasını beklediklerini söyledi.

5,3 milyon kamu görevlisi ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge talebi mask
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Türkiye’deki memur ve memur emeklilerinin 3600 ek göstergede düzenleme yapılmasını dört gözle beklediğini belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Konfederasyonumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talebimizi geçtiğimiz günlerde iletti. 5.3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği ‘1. Dereceye 3600 Ek Gösterge’ çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM’ye sunulmasını bekliyoruz” dedi.

“Tazminat yansıtma oranları da artmalı”

1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi ile birlikte kamu görevlilerinin çalışırken elde ettiği ücret ile emekli olduğu zaman alacağı maaş arasındaki makasın daralacağını ifade eden Başkan Miran, “Daha adil bir sistem için unvan ayrımı olmaksızın, kazanılmış hak aylığı 1. dereceye düşen tüm memurlar 3600 ek göstergeden faydalandırılmalıdır. Ek gösterge kapsamı genişletilmekle birlikte tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalıdır” dedi.

25 Şub 2024 - 13:26 İHA Antalya- Ekonomi

Mahreç  İha

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