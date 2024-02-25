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"Oto pazarında satıcı çok ama alıcı yok"

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Kahramanmaraş’ta oto pazarında yoğunluk yaşanırken araç satışının az olduğu belirtildi.

"Oto pazarında satıcı çok ama alıcı yok" mask
"Oto pazarında satıcı çok ama alıcı yok"
"Oto pazarında satıcı çok ama alıcı yok"
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Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi’nde pazar günleri kurulan oto pazarında yoğunluk hakim. Araçlarını satışa sunan vatandaşlarsa müşteri bekliyor. Satıcının çok, alıcının ise az olduğunu ifade eden vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor.

Otomobil almak istediğini söyleyen Muhammet Güllü, “Piyasa çok durgun. Ne alan ne de satan var. Deprem bölgesindeki illerin içinde tek bizim ilimizde fiyatlar yüksek diye düşünüyorum” dedi.

Satıcı Furkan Arıcı ise, "Aracını satan vatandaşlar aracını fiyat ekleyerek satıyor. Piyasada temiz araç bulmak da sıkıntı. Zaten deprem bölgesi olduğumuz için herkes evine barkına harcamaya başladı. Satışlar diplerde” diye konuştu.

25 Şub 2024 - 12:06 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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