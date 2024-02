Tespih meraklıları çeyrek asırdır aynı kıraathanede buluşuyor

Mersin'de çeyrek asırlık kıraathanede her hafta kurulan tezgahlarda satışa sunulan tespihler, farklı kentlerdeki ustaları ve meraklıları buluşturuyor.

Elazığ'dan 1960'ta ailesiyle Mersin'e göç eden Fazlı Kaya (79), kentte uzun yıllar çeşitli meslek gruplarında çalışarak yaşamını sürdürdü.

İlerleyen yıllarda hem iş kurmak hem de kendisi gibi tespih meraklısı olanları bir araya getirmek isteyen Kaya, kıraathane açmaya karar verdi.

Kaya'nın 1999'da Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi'nde açtığı kıraathaneye iki arkadaşı tarafından tespih satışı yapacakları tezgahlar kuruldu.

Yıllar geçtikçe başka kişilerin de sokağında ürünlerini sergilemeye başladığı kıraathane, tespih meraklılarının buluşma adresi oldu.

Daha sonraki senelerde farklı şehirlerde yaşayanların da tezgah açmak için başvurduğu kıraathane, uzun yıllardır tespih ustalarını ve tutkunlarını ağırlıyor.

Her hafta perşembe günü farklı kentlerden gelen ustalar, hem kıraathanenin içinde hem de dükkanın bulunduğu sokakta tezgahlarını kurarak ürünlerini sergiliyor.

Adeta "tespih çarşısı"na dönüşen kıraathanede, kehribar, toz, kuka, oltu, sıkma, zar gibi çok sayıda çeşit yer alıyor. Her bütçeye uygun çeşidin olduğu tezgahları inceleyenler, koleksiyonuna yeni bir tespih ekleme imkanı buluyor.

Yaz sezonunda yurt dışından kente gelen turistler de kıraathaneye uğrayarak alışveriş yapıyor.

- "Tespih dendiği zaman akla burası geliyor"

Fazlı Kaya, AA muhabirine, tutkusu sayesinde açtığı kıraathanesinde uzun yıllardır tespih meraklılarını ağırladığını söyledi.

Tespih kültürünü yaşatmaya çalıştığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Mersin'de tespih denildiği zaman akla burası geliyor. Kıraathaneyi açtığım günden beri tespih kültürü burada yaşamaya devam ediyor. Yaz aylarında yurt dışından kente gelen turistler, Osmanlı tespihleri için buraya uğruyor. Her gün sabah erkenden dükkanıma geliyor, çayımı demliyorum. Arkadaşlara çay veriyorum. Onlar da ben de mutluyum. Son nefesime kadar hayatım burada geçecek. Bu işin Mersin'de sürekli olarak devam etmesini istiyorum."

- "Bir daire fiyatına kadar tespih var"

Adana'dan gelerek kıraathanede tezgah açan tespih ustası Ömer İnal da kıraathanenin buluşma noktaları olduğunu belirtti.

Yaklaşık 15 yıldır farklı şehirleri gezdiğini belirten İnal, "Konya, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehre gidiyoruz. Diyar diyar geziyoruz. Bu kıraathane 25 yıldır var. Hemen hemen her hafta perşembe günü buradayız. Bir daire fiyatına kadar tespih var." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'tan gelen ustalardan Şükrü Çul, ürünlerini satmak için her hafta kıraathanede yerini aldığını anlattı.

Müşterilerden Halis Kayacan ise kıraathanede birbirinden kıymetli tespihlerin olduğunu vurguladı.

Bir tespih tutkunu olarak tezgahlarda gezerken büyük keyif aldığını belirten Kayacan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 yıldır tespih pazarının müdavimiyim. Her perşembe günü buraya geliyorum. Burada büyük bir hareketlilik var. Tespih çekme kültürü, Türk milletinin mayasında var. Benim 100 tespihim var. Koleksiyon yapıyorum. Pazara her geldiğim de tespih alırım. Buraya Türkiye'nin her vilayetinden insan geliyor."