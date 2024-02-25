Elbistan’a, 8’i uzman hekim olmak üzere 10 doktor kadrosu

Sağlık Bakanlığı, 115.dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında Elbistan Devlet Hastanesi için 8’i uzman hekim olmak üzere toplam 10 doktor kadrosu açtı.

Bakanlığın, 115.dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında Elbistan Devlet Hastanesi’ne açtığı münhal kadrolar belli oldu.

Buna göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne 2 tabip, 1 acil tıp uzmanı, 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı ve 1 de tıbbi pataloji uzmanı ataması yapılacak.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin kadrosunu güçlendirecek doktorlar, 28 Şubat Çarşamba günü çekilecek kura sonucunda netlik kazanacak.