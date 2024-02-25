Rusya ve Gürcistan’dan gelen avcılar, bu kez elleri boş döndü

Rusya ve Gürcistan’dan Afşin’e gelen avcı grubunun, santral sahasında avlanmalarına izin verilmemesi nedeniyle sadece 1 domuz vurarak bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Yaban domuzu popülasyonun arttığı bölgelerin başında Göksun ve Afşin ilçeleri geliyor. Göksun’un, Yazıköy, Ördek, Afşin’in de Çoğulhan, Alemdar ve Anzorey gibi mahallelerindeki yaban domuzları, çiftçilerin ve üreticilerin korkulu rüyası oluyor. Tarladaki ürünlere, meyve bahçelerine zarar veren domuzlar, yollarda da kazalara davetiye çıkarıyor.

Yaban domuzlarının avlanması ve popülasyonlarının kontrol altında tutulması amacıyla av organizasyonları düzenleniyor. Göksun ilçesi de; av turizmi çerçevesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki profesyonel avcıların uğrak noktası olmaya başladı. İspanya, Gürcistan, Rusya gibi ülkelerden gelen profesyonel avcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin denetimi ve av kılavuzları eşliğinde domuz avı yapıyor. En son olarak Göksun ilçesinin Yazıköy Mahallesi kırsalında gruplar halinde arazide ava çıkan yabancı avcılar, 5 gün boyunca ağırlığı yüzlerce kiloya ulaşan yaban domuzlarını avlamıştı.

Bölgedeki son av organizasyonu ise Afşin ilçesinde Rusya ve Gürcistan’dan gelen avcı grubunun katılımıyla yapıldı. Çok sayıda avcı, Çoğulhan-Alemdar Mahalleleri çevresinde ava çıksa da umduğunu bulamadı. Santral sahasında avlanmalarına izin verilmeyen avcılar, günlerce süren avda sadece 1 domuz vurabildi.

Göksun’da çok sayıda domuz avlayan avcılar, Afşin’den elleri boş dönmek zorunda kaldı.