Tepsi Esnaf Lokantası törenle hizmete açıldı

Elbistan’da, yemek sektöründe uzun yıllar hizmet veren Huzur Lokantası, ‘Tepsi Esnaf Lokantası’ ismiyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Tepsi Esnaf Lokantası, Güneşli Mahallesi Mevlana Caddesi İstanbul Ucuzluk Mağazası karşısında müşterilerini ağırlayacak. Lokantanın açılışı için düzenlenen törene Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, Cumhuriyet Halk Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Esnaflar ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, belediye meclis üyesi adayları ve davetliler katıldı.

30 yıllık tecrübeleri ve yeni isimleri ile Elbistan’da hizmet vermeye devam ettiklerini belirten işletme sahipleri Cuma Yılmaz ve Mehmet Ali Taşkın, “Elbistan’da daha önce Huzur Lokantası adı ile hizmet veriyorduk. Yeni ismimiz Tepsi Esnaf Lokantası ile yeni yerimizde 30 yıllık tecrübemiz ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Et ve tavuk döner, İskender ve sulu yemek çeşitlerimiz ile temiz ve ferah bir ortamda müşterilerimizin damak zevkine hitap edeceğiz. Birbirinden leziz yemeklerin yer aldığı menümüzde her gün farklı tatlar sunacağız. Uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışımız ve güler yüzlü personellerimiz ile Elbistan halkının hizmetinde olacağız. Her gün saat 20.00’ye kadar açık olacak lokantamızda misafirlerimizi ağırlayacağız. Servis hizmetimiz mevcuttur. Müşterilerimiz 0 544 413 45 25 numaralı telefondan bize siparişlerini verebilirler. Açılımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Yapılan açılış duasının ardından işyerinin açılış kurdelesini işletme sahipleri Cuma Yılmaz ve Mehmet Ali Taşkın, davetliler ile birlikte kestiler.