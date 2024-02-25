25 Şub 2024 - 10:40- Güncel G:

Elbistan’da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

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Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantı, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı...

Elbistan’da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı mask
Elbistan’da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
Elbistan’da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
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Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Toplantı, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, emniyet ve jandarma personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.  Toplantıda; Elbistan’da huzur ve güven ortamının sağlanması kapsamında devam eden çalışmalar değerlendirildi.

Güvenlik ve asayiş, trafik güvenliği ve tedbirleri, düğünlerde havaya silah atışının önlenmesi, uyuşturucu ile mücadele ile aranan şahıslar hakkında alınacak tedbirler ve ilgili diğer konularda alınacak tedbirlerin koordinasyon içerisinde planlanması/uygulanması hususları görüşüldü.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, tüm kolluk birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu, Elbistan’ın huzur kenti olmasıyla ilgili çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

25 Şub 2024 - 10:40 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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