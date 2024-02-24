7 yıldır dört duvar arasında yaşayan gencin tedavisi için yardım seferberliği

Elbistan’da, geçirdiği trafik kazası sonrasında omuriliği zedelenerek gençliğinin en güzel yıllarını dört duvar arasına sığdırmak zorunda kalan Esat Arslan’ın yeniden ayağa kalmasını sağlayacak ameliyat için kaymakamlık onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya öncülük eden hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz, ‘Esat kardeşimizin hayatına dokunmak ve geleceğini değiştirmek elinizde’ diyerek hayırseverlere çağrıda bulundu.

7 YIL ÖNCE TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Elbistan'a bağlı Yapraklı Mahallesi'nde ikamet eden Esat Arslan, yaklaşık 7 yıl önce 17 yaşındayken talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Beli kırılan ve omuriliğinde zedelenme meydana gelen Arslan’ın hayatı, kazadan sonra tamamen değişti. Yatağa bağlı kalan ve yürüyemeyen Esat, defalarca operasyon gerçekleştirdi. Gündelik işlerde çalışan baba Süleyman Arslan, varını yoğunu oğlunun tekrar ayağa kalkması için hastane hastane dolaşarak tüketti. Anne Emine Arslan ise, oğluna adeta bir bebek gibi bakmaya devam etti.

Esat’ı, gençliğinin en deli çağını yatağa bağlı geçirmesine neden kazanın üzerinden 7 yıl geçti. 7 yıl boyunca sayısız operasyon geçiren Esat ve ailesi, yaşadıkları evin depremde hasar görmesi nedeniyle konteynere taşınmak zorunda kaldı. Yaklaşık 1 yıldır 21 metrekarelik konteynerde yaşam mücadelesi veren Esat, tekrar yürüyeceğine dair inancını hiç kaybetmedi. Tekerlekli sandalyesinde günlerini geçiren Esat’ın yürüme umudu ise özel bir hastanede gerçekleştirilecek kök hücre ameliyatına bağlı.

HAYIRSEVER ESNAF YUSUF KURNAZ DEVREYE GİRDİ

Baba Süleyman Arslan, bu süre zarfında çalmadık kapı bırakmasa da oğlunun tek umut olan kök hücre tedavisi için gerekli parayı bulamadı. Baba Arslan’ın yolu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla mazlumların sesi olup alan el ile veren el arasında gönül köprüsü kuran hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz’la kesişti. Baba Arslan, oğlunun durumunu Kurnaz’a anlattı. Gerekli araştırmanın ardından kollar sıvandı. Ameliyat için gerekli meblağ ise çok büyüktü. Kurnaz, 1 milyon 120 bin liralık ameliyat giderini karşılayabilmek için yardımseverlerin kapısını çalmaya karar verdi. Yardım kampanyasının sağlıklı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için yasal prosedürler de tamamlandı. Elbistan Kaymakamlığı, ameliyatı yapacak hastane yetkilileri ile irtibat kurdu. Ailenin de maddi durumunun yetersiz olduğunun belirlenmesinin ardından Esat’a umut olacak kampanyanın onayı verildi.

‘DAHA ÖNCE BAŞARDIK, ESAT İÇİN DE BAŞARABİLİRİZ’

Kurnaz, tıpkı daha önceki çalışmalarında olduğu gibi sosyal medyadan bu kez de Esat için çağrıda bulundu. ‘Daha önce başardık, Esat için de başarabiliriz’ diyen yardımsever esnaf Yusuf Kurnaz, “Esat kardeşimiz, karşı karşıya kaldığı zorluklara göğüs germeyi bilmiş, hayata dair de umudunu asla yitirmemiş. Onun durumunu öğrendiğimde ‘Hadi Yusuf, bu hayra vesile olmaktan daha güzel ne var’ dedim kendi kendime. Kısa sürede gerekli izinleri aldık. Kampanyamız Elbistan Kaymakamlığı onaylı yürüyor. Şimdiden hayırseverlerimiz ve kalbi iyilik için çarpan hemşerilerimiz bizimle irtibata geçti. Tüm mecralardan kampanyamızı duyurmaya ve Esat’a umut olmaya çalışıyoruz.

‘ESAT BİZE EMANET’

Ameliyatı yapacak doktor, yurt dışından gelecek. Evet, ameliyat için gerekli olan meblağ büyük olsa da karşılığında bir delikanlının hayatını değiştireceğiz. Kampanyamızın bir kartopu gibi büyüyeceğine inancım tam. Karınca kararınca verilen her destek, sunulan her katkı önemli. Başta Elbistan olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki hayırseverlerimizin Esat’ın sesine ses, çaresizliğine de çare olacağına eminim. Başaracağız, başarmalıyız. Esat kardeşimizi, sıkıştığı dört duvardan kurtarmak için herkesin desteğini bekliyoruz. Esat artık, bize Elbistan’a ve Elbistanlılara emanet” dedi.

BABA SÜLEYMAN ARSLAN: ‘TEK İSTEĞİM OĞLUMUN YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK’

Baba Süleyman Arslan ise, bu hayattaki tek isteğinin oğlunu yeniden yürüdüğünü görmek olduğunu söyledi.

Oğlunun tedavisinin mümkün olduğunu öğrendiği andan bugüne kadar çabaladığını dile getiren baba Arslan, “Oğlumun kazasının üzerinden 7 yıl geçti ama bizim için ‘yürüyemeyecek’ haberini aldıktan sonra zaman durdu. Annesi de ben de oğlumuzun tekrar yürüdüğünü görmekten başka bir şey istemiyoruz. Hayattan tek isteğimiz bu. İnşallah, bu kampanya ile umutlarımız arttı. Gözümüzden sakındığımız evladımızın hayatına dokunacak bir el bekliyoruz artık. Esat’ı da kendi evlatları gibi görsünler ve çaresizliğimize çare olsunlar. Allah, herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.

‘YÜRÜYÜP KOŞMAM İÇİN BANA EL UZATIN’

Esat Arslan ise, kök hücre tedavisi sayesinde tekrar yürüyebileceğini belirterek, “İnşallah, 7 yıldır kurduğum hayal bu kampanya ile gerçeğe dönüşecek. Umudumu asla kaybetmedim zaten. Ayağa kalkıp, anneme ve babama sahip çıkacağım. Özgürce yürüyüp koşmayı çok istiyorum. İnşallah, hayırsever ağabeylerim, ablalarım sayesinde adım atabileceğim. Her adımımı onlara duyduğum minnettarlığın simgesi olarak atacağım” şeklinde konuştu.

Esat’ın tekrar yürümesi için başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenler ise, TR 070001200947300001036777 IBAN numarasına Yusuf Kurnaz, Süleyman Arslan veya Mehmet Cücük isimlerini kullanarak bağışta bulunabilecek. 0533 526 5018 numaralı telefondan da irtibat sağlanabilecek.