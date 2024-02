Mehmet Bölükbaşı, Tes-İş Sendikası’na başkan adayı oldu

EÜAŞ personeli olarak 26 yıldır görev yapan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin deneyimli ve sendikacılıkta da birikimi ile ön plana çıkan personeli Mehmet Bölükbaşı, Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Başkan adayı Bölükbaşı, emekçinin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini merkeze alan bir yönetim sergileyeceğinin altını çizerek, “İşçi varsa Afşin-Elbistan var, Türkiye var” dedi.

1998 yılında Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’ndeki görevini, özel sektöre devir sonrasında Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde sürdüren Mehmet Bölükbaşı, Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi’nin yönetimine talip olduğunu duyurdu.

Sendikacılığın temel prensiplerine uygun hareket etmenin önemine vurgu yapan başkan adayı Bölükbaşı, tüm emekçilerin çalışma hayatında barış ve huzuru sağlama prensibiyle hareket edeceğini söyledi.

Sendikaların kuruluş amacının işçilerin sosyal hakları ve ücretleri ile ilgili çalışmalar yapmak olduğunu dile getiren başkan adayı Mehmet Bölükbaşı, “İşçi varsa Afşin-Elbistan var, Türkiye var. Bizim attığımız bu adım, bölmeye dağıtmaya değil, birleştirmek içindir. Bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız. Başkanlık koltuğundaki ismin önemi yok. Burada önemli olan ne sendikalar ne Mehmet Bölükbaşı’dır. Burada önemli olan tek şey işçi kardeşlerimin ihtiyaç duyduğu, hak ettiği biçimde yönetilmesi ve bu uğurda bir araya gelinmesidir” dedi.

‘İşçinin emek ve ekmek mücadelesinde yalnız olmadığını hissettirmek, doğru ve kararlı adımlarla sorunlarını çözmek için göreve talibim’ diyen Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi Başkan adayı Mehmet Bölükbaşı, deprem sürecinde işçilerin karşı karşıya kaldığı sorunları hatırlatarak,“Mehmet Bölükbaşı daha öncede mücadele veren, yılmadan, usanmadan hakkını arayan her zaman işçinin dostu, kardeşi, ağabeyi olan ve Elbistan’da yaşayan kardeşinizdir. Asrın felaketi olan depremde herkes her şeyi gördü. Kimin kimlerin yanında olduğunu gördü. Bizler Ankara’dan değil, işçinin her zaman yanında olarak bu koltuğa talibiz” ifadelerini kullandı.

Bölükbaşı, işçi ücretlerindeki adaletsizliği her platformda dile getireceklerini ve çözümü noktasında da emekçinin sesi olacaklarını vurguladı.

İşçinin, kendisiyle ilgili ücret ve diğer sosyal haklarla ilgili kararlar alınırken tüm süreç hakkında bilgilendirileceğini anlatan Bölükbaşı, “Emekçimiz, ne olup bittiğini sosyal medyadan değil, bizzat kendisini temsil etmeyi görev edinen sendikasından öğrenecek. EÜAŞ’ın diğer tesisleri ile çalıştığımız işyerimiz arasındaki bazı konularda yaşanan sorunlar var. Bunun en bariz örneği de Yüksek Gerilim Tazminatı (YGT). Çanakkale’de Çan Termik Santrali’nde tüm herkes YGT alırken, B Santralindeki kardeşlerim alamamaktadır. Sorunlarını iletecek bir muhatap bulamamaktadırlar. Sadece kamu işçisi değil, taşeron firmalardaki emekçilerimiz de sorunlarla boğuşuyor. Yemek parası, fiili hizmet ve maaş yüzdeleri ile ilgili sorunlar, kulak ardı ediliyor. İnşallah biz bu sorunların üstesinden gelmenin mücadelesini asla bırakmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin devriyle birlikte tayin olan işçilerin geri dönüşleri konusuna da değinen Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi Başkan adayı Mehmet Bölükbaşı, “EÜAŞ’tan tayin isteyip gelemeyen kardeşlerimiz için de umut olacağız inşallah. Bu konudaki mağduriyetleri gidermek de en önemli görevlerimizden birisi olacak. Allah, çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Emekçimizin, işçimizin sağduyusuna güveniyor ve desteklerini bekliyorum” şeklinde konuştu.