Cumhur İttifakı Elbistan seçim irtibat ofisi törenle açıldı

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan ve Cumhur İttifakı’nın seçim irtibat ofisi, törenle açıldı.

Hamza Akbaş Caddesi’ndeki seçim irtibat bürosunun açılışına TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet şahin ve Tuba Köksal ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel ve AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan ve çok sayıda partili katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programın açılış konuşmasını AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı yaptı.

Başkan Bölükbaşı, “Bu enerji, bu atmosferle partimizin ilk kuruluş yıllarındaki heyecanın filizlendiğini görüyorum. İnşallah 31 Mart’ta bu atmosferle sandıkları patlatacağımızdan şüphemiz yok. Bunu da sizlerden aldığımız heyecanla gerçekleştireceğiz” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan da; “Cumhur İttifakı olarak gerçek belediyecilik anlayışı ile çıktığımız bu yolda, sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı beraber aşacağız. Elbistan’ımızın her bir noktasında omuz omuza çalışacağız” diye konuştu.

Hizmet bayrağını Murat Mercan’a devretmeye hazırlandığını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise şunları söyledi:

“Bundan sonraki süreçte bayrak yarışını devralacak Murat kardeşim, Elbistan’ı daha iyi bir yere getireceğine yürekten inanıyorum. İnşallah Elbistan’ın yaraları daha hızlı sarılacaktır. Ömrüm boyunca da şehrime hizmet etmekten asla geri durmayacağım.”

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan da, ‘Azmimiz, gücümüz ve şehrime hizmet noktasında her şeyimiz var’ diyerek başladığı konuşmasında, “Sadece sizlerin desteğine ve duanıza talibiz. 31 Mart’ta göstereceğiniz büyük bir destekle biz Elbistan’da, Fırat başkanım Kahramanmaraş’ta, bakanım ve milletvekillerim de Ankara’da daha güçlü olacağız. Hizmetkarınız olmaya söz veriyoruz. 31 Mart’ta bu şehirde hiç kimse kaybetmeyecek. Şehrimiz kazanacak. Bu manzara da Elbistan’ın çoktan kararını verdiğini gösteriyor. Ben, Elbistan’ı ve sizleri çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin ile Tuba Köksal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de birer selamlama konuşması yaptılar.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Mevlüt Kurt’ta, AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan’la el ele verip katılımcıları selamladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la görüştük ve 6 Şubat gününü Afet ve Milli Dayanışma Kardeşlik Günü olarak ilan ettik. Bizlere bir görev verdiniz. Bizlere verdiğiniz bu emanet doğrultusunda elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Bir gözümüz Ankara’da diğer gözümüz ise Kahramanmaraş’ta, Elbistan’da. Sizin buradaki sorunlarını biliyoruz. Bizim isteklerimiz de geri çevrilmedi. Bundan sonra da aynı hassasiyetle görevimize devam edeceğiz. 28 Mayıs’taki aldığımız oyun üstüne çıkacağız diye Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Sizden de memleketimize daha çok hizmet getirmek için Murat Mercan kardeşimize daha fazla desteği bekliyoruz.

AK Parti’de hizmet yarışı vardır. AK Parti’nin siyasetinde hiçbir zaman kırılganlık olmadı. Bundan sonra da Murat kardeşimizle beraber, bir bütünüz. Murat başkanımız inşallah o koltuğa oturduğu zaman tek olmayacak. Biz hep orada olacağız. Hizmet kervanında çok hızlı yol alacağız. Bölmeden, böldürmeden güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında olalım.”

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel ise konuşmasında, 31 Mart’tan sonra Elbistan için canla ve başla çalışacaklarına vurgu yaptı.

Programın son konuşmasını ise TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi yaptı.

Kirişçi, deprem sürecinde bölgeye Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan destekler ve deprem konutlarıyla ilgili rakamları verdi.

Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek Cumhur İttifakı Elbistan seçim irtibat ofisinin açılışı gerçekleştirildi.