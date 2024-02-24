Elbistanlı öğrencilerden araç sahiplerinin ‘çalınma’ endişesini bitirecek proje

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Uzaktan Araç Kontrol ve Takip’ adlı proje, TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmanın bölge finalinde yarışmaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl 23 bin 66 proje başvurusu yapıldı. Proje başvuruları, görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam 1219 proje bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Bilişim Teknolojileri alanı öğrencileri İsmail Baki Çil, Halil İmre ve Muhammet Çirci de danışman öğretmenleri Süleyman Alkaya nezaretinde yarışmaya Uzaktan Araç Kontrol ve Takip’ adlı proje ile katıldı. Elbistanlı öğrencilerin hazırladığı bu proje, Kahramanmaraş genelinde ön değerlendirmeyi geçerek bölge finalinde yarışmaya hak kazandı. Elbistanlı öğrencilerin projesi, Kahramanmaraş genelinde bölge finaline gidecek 4 projeden biri oldu.

İsmail Baki Çil, Halil İmre ve Muhammet Çirci adlı öğrencilerin hazırladığı bu proje, araçların çalınmasını tarihe karıştırmayı amaçlıyor. Her araca uygun olarak dizayn edilen kontrol sistemi, cep telefonuna entegre olarak çalışıyor. Araç sahibi, aracını cep telefonunun tuşlarıyla uzaktan çalıştırabiliyor. Hırsızlık ya da istenmeyen durumlarda ise aracı stop ettiriyor. Araç, sahibinin komutunu alana kadar da çalışmıyor. Tüm bu önlemlere rağmen çalınması ya da kaybolması gibi durumda ise, araç üzerindeki SIM karttan mesaj yoluyla tam konumu bulunuyor.

Sistem, güvenliğin yanında aracın diğer özelliklerini de uzaktan aktif etme imkanı sunuyor. Araç sahibi, klima başta olmak üzere birçok özelliği mesaj ile açıp kapatabiliyor. Sistem, eklenecek sensörler yardımıyla da güvenliği ve konforu en üst seviyeye taşıyabiliyor.

Elbistanlı öğrencilerin hazırladığı proje, 4-7 Mart tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek sergi ve bölge finalinde jürinin önüne çıkacak.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, geliştirdikleri projeden dolayı öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.

Kahramanmaraş genelinde bölge finallerine katılmaya hak kazanan 4 projeden birinin Elbistan’dan çıkmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çetin, öğrenciler ve öğretmenlerine başarılar diledi.