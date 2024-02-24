CarrefourSA Elbistan mağazası açılıyor

Türkiye'nin önde gelen süpermarket zinciri CarrefourSA’nın Elbistan mağazası, kısa süre içinde hizmete açılıyor.

Elbistan’da, uzun süredir market ve gıda sektöründe yer alan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Turgut Arslan’ın girişimleri ile kente açılacak olan CarrefourSA mağazası, Esentepe Mahallesi’nde hizmet verecek.

Arslan, Elbistan’da açılacak CarrefourSA mağazası için sözleşme imzaladıklarını söyledi.

CarrefourSA gibi bir markayı Elbistanlılarla buluşturmak dolayı büyük gurur duyduklarını belirten Arslan, “1991 yılında Sabancı Holding ve Carrefour ortaklığında kurulan süpermarket zinciri CarrefourSA’nın Elbistan mağazasını açmak için bir süredir girişimde bulunuyorduk. Gerekli prosedürlerin sağlanması akabinde sözleşmemizi imzalayarak ilk adımımızı attık. Marketimiz, çok kısa süre içerisinde Esentepe Mahallesi Darende Caddesi üzerinde hizmete açılacak. Elbistan’ımıza bir markayı daha kazandırdığımız için mutluyuz. Şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.