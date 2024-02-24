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Ölümüyle Türkiye’nin gündemi olan Aleyna Çakır’ın ailesi su kuyusuna düştü

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Aleyna Çakır olarak bilinen ve 21 yaşında öldürülen Sema Esen’in ailesi Kırşehir’de su kuyusuna düştü.

Ölümüyle Türkiye’nin gündemi olan Aleyna Çakır’ın ailesi su kuyusuna düştü mask
Ölümüyle Türkiye’nin gündemi olan Aleyna Çakır’ın ailesi su kuyusuna düştü
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Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesinde bulunan ikametlerinde su kuyusuna düşen Hatun Esen ve düştüğü kuyudan eşini çıkartmak isteyen Mehmet Esen yaralandı. Yaralı çift Kaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı yaşanan olayla ilgili inceleme sürüyor. Aleyna Çakır’ın, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada gündem olmuştu.

Sema Esen’in hayatını kaybetmesinin şüphelisi Ümitcan Uygun yargılandığı başka bir davadan da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

24 Şub 2024 - 15:56 İHA Kirşehir- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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