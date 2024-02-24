Konteyner kentler için 55 noktada fiber internet altyapısı

Elbistan Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan çalışmalar ile MÜSİAD ve DEİK Konteyner Kentler, 55 ayrı noktada fiber internet altyapısına kavuşuyor.

6 Şubat’taki asrın felaketinin ardından konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan afetzedeler, internet altyapısı olmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyordu. Özellikle de öğrenciler ve vatandaşların internet hizmetine ulaşmaları amacıyla Elbistan Kaymakamlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Türk Telekom tarafından DEİK ve MÜSİAD Konteyner Kentlere 55 ayrı noktada fiber internet altyapı sağlayıcılarının bağlantı çalışmaları hayata geçirildi.

İlgili çalışmaları yerinde inceleyen Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, konteyner kentlerin tüm ihtiyaçları kapsamında gerekli adımların atılmaya devam edeceğini vatandaşların ve öğrencilerin her zaman yanlarında olunacağını ifade etti.