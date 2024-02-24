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Okuldaki tarihi sergi öğrencileri geçmişe götürüyor

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Kahramanmaraş’ta bir okulda geçmişte kullanılan eşyalarla oluşturulan sergi, öğrenci ve öğretmenleri adeta geçmişe götürüyor.

Okuldaki tarihi sergi öğrencileri geçmişe götürüyor mask
Okuldaki tarihi sergi öğrencileri geçmişe götürüyor
Okuldaki tarihi sergi öğrencileri geçmişe götürüyor
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Onikişubat ilçesi Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu anasınıfı öğretmeni Hülya Köşürge’nin girişimleriyle okulun toplantı salonunda tarihi eserler sergisi açıldı. Öğrenciler ve öğretmenlerin ilgisini çeken sergi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Eskiden kullanılan halı, orak, un öğütme taşı, gaz lambası, makas ve kıyafetlerden oluşan sergi beğeni kazandı.

Serginin amacının geçmişte hayat şartlarının zorluğuna rağmen insanların mutluluğunu öğrencilere aşılamak olduğunu anlatan Köşürge, “Çocuklarımız bizim geçmiş kültür miraslarımızdan haberdar değiller. Ellerinde bulunan imkanların da farkında değiller. Biz de çocuklara geçmiş yaşam zorluklarını onlara gösterebilmek adına ve şu anki imkanlara şükretsinler diye bir oda tasarladık. Burada, evlenen delikanlının bütün ailesi ile hayatını geçirdiği bir oda. Sırtında odun taşıyan annemiz var. Dokuma kilimlerimiz var, iplerin eğrilme aşaması var. Şehit polis memurumuzun üniformaları mevcut” dedi.

Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu Müdürü İsa Pamuk ise “Bu sergi, bizim okul ve çevre okullardaki öğrencilere dokunduk. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler geçmişe gitti geldi. Bu sergi sayesinde elimizdeki bazı değerlerin kıymetini bilmemizi sağladı” diye konuştu.

Öğrenci Zümra Fındık da, “Bu sergi alanında eskiden neler olduğunu göstermekti. Çok zor bir hayat varmış” ifadesini kullandı.

24 Şub 2024 - 12:19 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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