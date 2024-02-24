Başkan Bölükbaşı’dan Berat Kandili mesajı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hemşerilerinin ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Bölükbaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kandiller birlik, beraberlik ve manevi duygularımızın arttığı; arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlayan gecelerdir. Kandil geceleri, feyziyle sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi iklimiyle gönüllerimizi de aydınlatarak zihinlerimizi berraklaştırmaktadır.

Berat Kandili de, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu gece mağfiret gecesidir. Rahmet yayılır. Berat; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan uzak kalmayı öğretir. Berat Kandili’ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu ile el açıp dua eden tüm vatandaşlarımızın dualarının kabul olmasını dilerim.

Bu mübarek gecelerin hoşgörü ortamının gelişmesine ve güçlenmesine vesile olması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşünlerle bu anlamlı gecenin şehrimize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor; tüm insanlığın sağlık, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.”