Alınan bilgiye göre, Üngüt Mahallesi’nde 2 katlı müstakil bir evin üst katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evin boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
Müstakil evde tüp patladı, ardından yangın çıktı
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki katlı müstakil evin üst katında tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.
23 Şub 2024 - 23:18 İHA Kahramanmaraş- Güncel Yazdır
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