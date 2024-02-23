- Güncel

Müstakil evde tüp patladı, ardından yangın çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki katlı müstakil evin üst katında tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

Müstakil evde tüp patladı, ardından yangın çıktı
Müstakil evde tüp patladı, ardından yangın çıktı
+2
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alınan bilgiye göre, Üngüt Mahallesi’nde 2 katlı müstakil bir evin üst katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evin boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

23 Şub 2024 - 23:18 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL