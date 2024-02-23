- Ekonomi

Çiftçilere 50,9 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

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Tarım ve Orman Bakanlığınca 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Çiftçilere 50,9 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak mask
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Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımında, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 13 milyon 838 bin 744 lira, sertifikalı fidan kullanım desteklenmesi kapsamında 24 milyon 877 bin 104 lira, hayvan gen kaynakları desteği olarak 11 milyon 770 bin 500 lira ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak 413 bin 652 lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.

# ekonomi

23 Şub 2024 - 20:25 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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