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Baba ve oğlunun cenazesi defnedildi

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Elbistan’da, aile içi tartışma sonucu yaşanan acı olayda hayatlarını kaybeden emekli öğretmen baba ile oğlunun cenazesi defnedildi. Öğretmen baba Derv...

Baba ve oğlunun cenazesi defnedildi mask
Baba ve oğlunun cenazesi defnedildi
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Elbistan’da, aile içi tartışma sonucu yaşanan acı olayda hayatlarını kaybeden emekli öğretmen baba ile oğlunun cenazesi defnedildi.

Öğretmen baba Derviş Nebi Köse (52) ile 25 yaşındaki oğlu Oğuz Kağan Köse’nin aile içi yaşanan tartışma sonrasında hayatlarını kaybetmesi, kentte büyük üzüntüye neden oldu. Baba Derviş Nebi Köse, tabanca ile oğlu Oğuz Kağan’ı vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son vermişti. Baba ve oğlunun cenazeleri, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Elbistan’a getirildi. Cenazeler, daha sonra defnedilecekleri ilçeye bağlı Gündere (Evliya) Mahallesi’ne götürüldü. Baba Derviş Nebi ve oğlu Oğuz Kağan’ın cenazesi, Cuma namazına müteakip kılınan namazla mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazede, gözyaşları sel olurken, yakınları da güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze töreninde çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, milli eğitim camiası ve vatandaş saf tuttu.

23 Şub 2024 - 16:34 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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