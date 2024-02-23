Mısır ve ayçiçeği eleme - paketleme tesisinin projesi netlik kazandı

Elbistan’ın, tarım sektöründeki en önemli ihraç kalemlerinden olan çerezlik ayçiçeği ile cin mısırının işlenip elendikten sonra kurutulmasını sağlayacak tesisin projesi belli oldu.

Elbistan Kaymakamlığı uhdesinde hayata geçirilen Mısır ve Ayçiçeği İşleme Eleme ve Paketleme Tesisi ile ilgili çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Tarım sektörünün geleceği açısından önem arz eden projeyle ilgili kooperatifleşme süreci tamamlanırken tesisin de Bahçelievler Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Mısır ve Ayçiçeği İşleme Eleme ve Paketleme Tesisinin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Kaymakam Ataman, kooperatif kuruluş işlemlerinin ve ilgili projenin hazırlık safhasının tamamlandığını ifade ederek işleme tesisinin bu yıl hasat dönemine yetiştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışıldığını söyledi.

Tesisin, tarım sektörüne büyük katkı sunacağının altını çizen Kaymakam Ataman, “İlçemizin gelişmesi, üretim ve istihdam imkanlarının artması, yetiştirilen ürünlerin tanıtımı ve çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla tüm süreci kaymakamlığımızca hassasiyetle takip ediyoruz. Mısır ve Ayçiçeği İşleme, Kurutma ve Eleme Tesisinin ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Elbistan Mısır ve Ayçiçeği İşleme Eleme ve Paketleme Tesisi’nin projesi de netlik kazandı. Projenin onay sürecinin ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na sunulması bekleniyor.