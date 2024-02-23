CHP adayı Erkan Gürbüz, esnaf ziyaretinde bir dokunup bin ah işitti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, açık pazar ve sanayi ziyaretinde bir dokunup bin ah işitti.

Gürbüz, sorun ve sıkıntılara kalıcı çözüm üretecek projelerini anlattığı esnaflara, ‘Çaresiz değilsiniz; çare sizsiniz’ diyerek belediye yönetiminde değişimin anahtarını ellerinde tuttuklarına dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte şehri karış karış dolaşıyor.

Oldukça aktif bir siyaset anlayışını benimseyip sorunları bizzat yaşayanlardan dinleyen Gürbüz, kentin gelecek vizyonunu oluşturacak projelerini anlatıyor ve halktan destek istiyor.

CHP adayı Av. Erkan Gürbüz, bu çerçevede açık pazar ve sanayi esnaflarıyla bir araya geldi. Samimi ve sıcak diyalogların yaşandığı buluşmada, esnaflar çözüm bekleyen ve muhatap bulamadıkları sorunlarını dile getirdi.

Gürbüz de; açık pazar esnafının boğuştuğu sorunlar silsilesini çözecek irade ve kararlılığa sahip olduklarını vurguladı.

Mevcut alanın Elbistan’a yakışmadığına değinen Erkan Gürbüz, modern ve esnafların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek Kapalı Halk Pazarı projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Gürbüz, şöyle devam etti:

“Şehrimizi adım adım gezmeye, şehrimizi yeniden ayağa kaldıracak projelerimizi vatandaşlarımıza anlatmaya devam ediyoruz. Bugün sıradaki durağımız, açık azar esnaflarımızdı. Esnaflarımızın derdi dağları aşmış durumda. Isınma problemi, çatıdan akan sular, yer sorunu ve saymakla bitmeyen sorunlar silsilesi. Bu şehir hepimizin ortak noktası. Bu pazar alanını şehrimiz hak etmiyor. Şehrimize ve esnafımıza yakışır Kapalı Halk Pazarı projemizle bu sorunu kökten çözüme kavuşturacağız.”

Daha sonra Elbistan ekonomisinin can damarı konumundaki sanayi esnafını ziyaret eden CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, bölgesel ölçekli bir sanayi sözü verdi.

Gürbüz, her yağmurdan sonra göle dönen sokakları nedeniyle esnafların ‘Sen buraları bir de yağmurdan sonra gör’ dediği sanayi sitesinin altyapısı olmamasını, mevcut yerel yönetimlerin ayıbı olarak niteledi.

Sanayi esnafının ara eleman eksiğini karşılayacak meslek lisesi projesinin ayrıntılarını esnaflarla paylaşan CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, “Alın teriyle, emeğiyle evine ekmek götüren sanayi esnafı kardeşlerimizi ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledik.

Sanayi esnafımızın sorunlarını saymakla bitiremeyiz. Ama en önemlisi sanayimizin altyapısı yok. Yağmur yağdığında sanayici kardeşlerimizi sıkıntı sarıyor. Ayrıca ara elaman eksikliğini gidermeye yönelik meslek okulları projemize sanayi esnafımız büyük ilgi gösterdi. Daha gelişmiş, üretim gücü yüksek ve bölgeye hizmet eden bir Elbistan sanayisi inşa edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Hem açık pazar hem de sanayi esnafları da Gürbüz’e, başarılar diledi.