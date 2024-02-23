Musa Demir: “Sosyal konut projesini tüm mahallelere yayacağız”

Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projelerini tüm mahallelerde hayata geçireceklerini söyledi.

‘Ortak aklın tek adayı’ sloganıyla seçim çalışmalarını devam ettiren Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, hedefleri ve hayata geçireceği projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca da bağımsız adayların başarısız olacağına ilişkin kamuoyunda oluşturulmak istenen algıya da dikkat çekerek, gerçekte böyle bir durumun yaşanmayacağını örnekleriyle anlattı.

İlk olarak Elbistan Belediyesi’nce başlatılan sosyal konut projelerine değinen Demir, “Elbistanlı hemşerilerimiz müsterih olsunlar, belediyemizin başlattığı sosyal konut projelerini biz daha da genişleterek her mahalleye ihtiyaca göre yoksul ailelerimizi ev sahibi yapana kadar sürdüreceğiz. Yapılan evlerin dağıtımında ilgili kamu kurumlarının ve şehrimizdeki bütün siyasi parti temsilcileri önünde noter huzurunda kura çekilerek yoksul ailelerimize evleri teslim edilecektir” ifadelerini kullandı.

DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR

Bağımsız ya da partili olsun her belediyenin devlet desteğini alma hakkı bulunduğuna işaret eden Demir, şunları söyledi:

“Hangi siyasi görüş iktidar da olursa olsun biz bağımsız belediye başkanı olmanın avantajları ile ilgili bütün bakanlıklardan siyasi partilere mensup belediyelerden daha kolay ve de fazlasıyla projelerimiz karşılığında devlet desteğini alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Malum belediyelerin kendi öz kaynakları da var, iller bankasından gelen ödenekler de var bunları zaten kimse istese de kesemez. Halkın hür iradesiyle ortaya çıkmış bir aday, tepeden dayatılarak halkın iradesi hiçe sayılan her hangi bir adaydan bağımsız aday olmak daha da doğrusu demokrasi ve halkın hür iradesini gözeten bir güzel duruş örneğidir. Devlet her belediyeye eşit hizmet ve yatırım da partili partisiz ayrımı yapmaksızın ödeneklerini öder, gerekli desteği de sağlar.”

AVRUPA BİRLİĞİ KENTLER VE BELEDİYELER HİBE PROGRAMI

Bağımsız belediye başkanı olarak Avrupa Birliği hibelerinden maksimum şekilde yararlanacaklarının altını çizen Musa Demir, “Kentsel planlama - kentsel dönüşüm, kent kültürü politikaları, çevre koruması - atık ve atık yönetimi, hava kirliliği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler başta olmak üzere belediye hizmetleri - toplu taşıma ve sosyal hizmetlerle ekonomi politikası dışında kültürel, sosyal, sağlık, teknolojik ve eğitim bakımından gelişimi hedefleyen projeler için hibe alabileceğimizin de bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz. Çalışıp hizmet getirmek isteyen hizmeti götürmede mutlaka başarılı olacaktır. İsrafı önleyici tedbirler alacağız. İsrafa yol açan hortumları kapatarak belediye kaynaklarını Elbistan halkının hizmeti dışında kimseye kullandırtmayacağız” dedi.

SEÇİMİ KAYBEDECEĞİNİ ANLAYANLAR ALGI OYUNU YAPIYOR

Bağımsız belediyelerle ilgili oluşturulmak istenen algının, seçimi kaybedeceğini anlayanların bir oyunu olduğunu savunan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, şöyle devam etti:

“Geçmiş dönemde bağımsız belediye başkanı olarak seçilmiş olan onlarcasından bir kaç örnek verecek olursak olanlardan Malatya Akçadağ’da bağımsız belediye başkanı seçilmişti. Tunceli' de yine bağımsız belediye başkanı seçilmiştiler ve bu bağımsız belediye başkanı olanlardan sadece bir kısmı olanlar olup bunların yukardan atama yöntemiyle halkın önüne adeta dayatılarak bunu seçin denen isimden halkın hür iradesiyle ortak aklın adayı olan bağımsız bir belediye başkanı daha da başarılı işlere imza attıklarını biliyoruz.

Bağımsız belediye başkanı olmak doğrudan halkla temas da olduğu için çok daha başarılı olabiliyorlar. Biz herkese eşitlik anlayışıyla kimseyi ötekileştirmeden modern, yaşanabilir bir şehircilik anlayışıyla şeffaf, üretken yenilikçi bir belediyecilik hizmeti vereceğiz. Biz Elbistan’a sevdalıyız, Elbistan halkına da bağlıyız. Biz gücümüzü halktan alıyoruz. Elbistan halkının sevgisini ve güvenini kazanmış olduğumuz için kamuoyunun taleplerine kayıtsız kalamazdık. Sen ben yok Elbistan hepimizin diyerek ortak aklın tek adayı olarak bağımsız belediye başkanı olarak açık ara farkla seçimi kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Elbistan evladına sahip çıkacaktır. Elbistan uzun zamandır iktidar tarafından yönetiliyor olsa da halka hizmette gerekli başarının yakalanamamış olması toplumda tepkilere neden olmaktadır.”